Премьера Испании назвали «врагом народа» на фоне кризиса в Сеуте

Лидер крайне правой партии Испании «Вокс» Сантьяго Абаскаль раскритиковал премьер-министра страны Педро Санчес на фоне миграционного кризиса в Сеуте. Об этом сообщает Sky News.

Абаскаль назвал Санчеса «предателем», который «действует как враг испанского народа». Он призвал «свергнуть» действующее правительство и посадить премьера «на скамью подсудимых».

Почти 50 тысяч мигрантов за сутки прорвались из Марокко через границу испанской Сеуты. Люди идут пешком и плывут через море, чтобы попасть в испанский анклав на севере Африки.

Местные власти не справляются с наплывом мигрантов — Испании пришлось мобилизовать армию. Ситуация уже привела к дипломатическому конфликту Мадрида с Римом: Италия пригрозила исключить Испанию из Шенгенской зоны. Из-за чего разгорелся миграционный кризис и что происходит в Сеуте — в материале «Газеты.Ru».

Сеута — это автономный город Испании, который из-за своего географического положения постоянно сталкивается с миграционной проблемой. Так, в 2021 году за несколько дней границу пересекли около 10 тыс. человек, большинство из которых — граждане Марокко. Для контроля миграционного потока из Африки вдоль границы с Марокко в городе возвели высокий забор с колючей проволокой.

Ранее мигранты из Марокко попытались взять штурмом еще один испанский город.