Глава МО Польши недоволен, что оппозиция сделала из Украины «врага номер один»

Глава МО Косиняк-Камыш недоволен, что оппозиция считает врагом Украину, а не РФ

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил оппозицию в том, что она считает врагом Украину, а не Россию. Такое заявление он сделал во время выступления в Сейме по поводу инцидента в небе республики, пишет Interia.

Косиняк-Камыш заявил, что не стоит забывать, кто на самом дере представляет угрозу Польше и НАТО, и раскритиковав оппозиционных депутатов.

«Вы вообще не считаете Российскую Федерацию врагом… С недавних пор врагом номер один стала Украина», – посетовал министр обороны.

Накануне на востоке Польши обнаружили обломки неопознанного объекта, который премьер-министр страны Дональд Туск назвал, предположительно, российской ракетой Х-101. При этом глава польского правительства признал, что экспертиза еще не завершена, и призвал дождаться итогов расследования. Украина и руководство Евросоюза также возложили ответственность за инцидент на Россию, а Киев предложил Варшаве помощь в изучении обстоятельств падения объекта.

Ранее в Польше призвали к отставке Туска.