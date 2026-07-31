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Политика

В Госдуме уверены, что Уиткофф и Кушнер поедут в Москву после визита в Киев

Депутат Чепа: Уиткофф и Кушнер после визита в Киев полетят в Москву
Global Look Press

Визит спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Киев, который предварительно запланирован на вторую половину августа, поможет Вашингтону прояснить пути решения по Украине. После визита представители, скорее всего, посетят Москву. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Трамп посылает своих переговорщиков для выяснения ситуации, а куда же может все-таки же двигаться Америка в украинском конфликте?... Скорее всего, после киевской встречи переговорщики прилетят в Москву через какое-то время для того, чтобы выстроить эту ситуацию с условием позиции России», — сказал парламентарий.

Москве хотелось бы, чтобы визит Уиткоффа и Кушнера в Киев способствовал завершению конфликта на Украине, добавил Чепа.

До этого газета Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Уиткофф и Кушнер согласились посетить Киев в рамках усилий по урегулированию украинского конфликта.

Ранее президент США заявил, что мир на Украине «ближе, чем принято думать».
 

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