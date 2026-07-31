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Политика

Сибига провел «хороший» телефонный разговор с главой МИД Индии

Сибига попросил главу МИД Индии играть активную роль в мирных усилиях
Valentyn Ogirenko/Reuters

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел «хороший» телефонный разговор с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, в ходе которого попросил Нью-Дели играть активную роль в мирных усилиях. Публикация появилась на странице Сибиги в соцсети Х.

Глава МИД Украины пожаловался на действия России в Черном море, а также заявил, что продолжающийся конфликт «подпитывает нестабильность на мировых энергетических рынках, затрагивая страны далеко за пределами нашего региона».

«Я подтвердил приверженность Украины достижению всеобъемлющего и прочного мира и призвал Индию играть активную роль в мирных усилиях. Мы договорились поддерживать тесные контакты», — написал Сибига.

До этого Андрей Сибига заявил, что провел откровенный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Дипломат призвал иранскую сторону воздерживаться от любых шагов, ведущих к эскалации, а также прекратить поддержку России.

Ранее на Украине заявили о новой фазе конфликта с Россией.

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