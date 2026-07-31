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Политика

Лукашенко поручил поставить корову во «дворце»

Лукашенко подарили памятник корове
Telegram-канал Пул Первого

Президенту Белорусии Александру Лукашенко подарили необычный памятник — это скульптура коровы. Об этом пишет близкий к окружению белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

Уточняется, что необычный презент Лукашенко преподнесли представители крупнейшей белорусской компании по производству молочной продукции «Савушкин продукт».

«Пул Первого» добавляет, что монумент займет свое место во Дворце Независимости в Минске (официальная резиденция Лукашенко).

В середине июля, на выездном семинаре-совещании по сельскому хозяйству президент Белоруссии напомнил, что ранее уже предлагал поставить в республике памятник корове, так как она дает не только мясо, но и молоко. Лукашенко также подчеркнул, что животноводческие фермы в республике необходимо преобразовать в животноводческие молочно-товарные комплексы, где в целом по всей цепи соблюдаются технологии.

Ранее Лукашенко подарили необычную телочку.

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