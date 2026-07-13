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Политика

Путин встретился с и.о. президента Южной Осетии

Путин пожелал Камболову успехов на выборах президента Южной Осетии
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с исполняющим обязанности президента Южной Осетии Маратом Камболовым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Алан Эдуардович [Гаглоев] Вас рекомендовал», — сказал Путин.

Глава государства выразил надежду на то, что Камболов будет использовать наработки и опыт экс-президента Южной Осетии Алана Гаглоева в своей работе.

Путин отметил, что большой опыт Камболова в федеральных органах власти РФ поможет в правильной постановке задач для развития республики. Путин пожелал ему успехов на предстоящих выборах и выразил надежду на поддержку жителей республики. Глава государства пообещал, что со своей стороны Россия сделает все необходимое для поддержки Южной Осетии.

Досрочные выборы президента Южной Осетии состоятся 18 сентября 2026 года. Они были назначены парламентом в связи с тем, что 23 июня 2026 года Алан Гаглоев подал в отставку.

Гаглоев перешел на работу в администрацию президента России. Путин предложил ему должность советника для содействия реализации Договора об углублении союзнического взаимодействия между Россией и Южной Осетией. Исполнение обязанностей главы государства временно возложили на председателя правительства республики Марата Камболова. 2 июля администрация президента Южной Осетии сообщила, что Камболов стал первым кандидатом на пост главы республики.

Ранее Камболов заявил о необходимости создать условия для молодежи в Южной Осетии.

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