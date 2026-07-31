Стало известно, как США могут кардинально переломить ход конфликта на Украине

Предоставляемые Киеву разведданные США – это ключевой рычаг давления, который способен кардинально переломить ход украинского конфликта. Именно Вашингтон поставляет большую часть западной информации, так как его возможности космической разведки не сравнить с возможностями европейских стран, заявил политолог Малек Дудаков в беседе с «Новостями Mail».

Он напомнил, что, хотя у Великобритании и Франции есть свои военные спутники, их группировки сильно уступают американским.

«Ограниченные возможности европейских союзников Киева несопоставимы с американскими. Курирует это всё ближайший аппаратчик Трампа, глава ЦРУ Джон Рэтклифф — один из главных проукраинских ястребов внутри действующей администрации США», — пояснил Дудаков.

Он напомнил, что сейчас Европа всячески стремится сохранить объёмы оказываемой Украине помощи, однако вопрос разведданных полностью находится в компетенции США. Американская администрация может использовать этот рычаг давления в ходе переговоров – Киеву известно, что если Вашингтон перестанет предоставлять информацию, это очень быстро разрушит ситуацию на фронте с украинской стороны.

Однако пока США не отказываются от предоставления разведданных, так как это вынудит Киев согласиться на условия Москвы, которые могут быть менее выгодны для американской стороны, заключил политолог.

Накануне газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что США и Франция передавали Украине разведывательные данные, которые позволяли выявлять позиции российских систем ПВО, а также определять маршруты, позволяющие беспилотникам обходить их и достигать целей в глубине территории России. Кроме того, эти сведения использовались при выборе целей для ударов. По словам бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка, данные западных партнёров помогали операторам беспилотников «понимать, куда нужно бить».

Ранее СМИ узнали, что США помогли ВСУ атаковать НПЗ в Москве.