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Политика

Венесуэла и Чили взяли курс на нормализацию отношений

Венесуэла и Чили договорились о нормализации отношений
Luis Soto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Венесуэла и Чили объявили о начале процесса постепенной нормализации двусторонних отношений. Об этом говорится в совместном коммюнике, пишет ТАСС.

«Правительство Боливарианской Республики Венесуэла и правительство Республики Чили объявляют о начале реализации дорожной карты по постепенной нормализации двусторонних отношений», — отмечается в заявлении.

Первым практическим шагом станет восстановление консульских отношений между двумя странами.

В совместном заявлении отмечается, что инициатива базируется на исторических узах дружбы между двумя государствами и принципах латиноамериканской солидарности.

Стороны также подчеркнули приверженность развитию отношений на основе взаимного уважения, суверенного равенства и соблюдения норм международного права.

Отношения между Венесуэлой и Чили резко ухудшились после президентских выборов в Венесуэле в 2024 году. Чилийские власти не признали их результаты. Сантьяго также неоднократно критиковал президента Николаса Мадуро за ситуацию с правами человека и демократическими институтами в Венесуэле.

Дополнительное обострение отношений между странами возникло после расправы над венесуэльским оппозиционером Рональдо Охедой в Чили. Сантьяго обвинил в организации преступления лиц, связанных с Венесуэлой. Каракас эти обвинения отверг. Впоследствии страны отозвали своих послов, а дипломатические контакты были практически заморожены.

Ранее Мадуро с женой впервые предстали перед судом в Нью-Йорке.

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