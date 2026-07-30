Пашинян заявил, что не ест армянскую рыбу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не ест выращенную в республике рыбу из-за сомнений в ее качестве. Об этом пишет РИА Новости.

«Это вызовет ажиотаж, но я уже давно не употребляю выращенную рыбу, потому что для меня очевидно, что там есть проблема», — сказал он.

О своем нежелании есть отечественную рыбу он заявил в ходе обсуждения вопроса о государственной поддержке рыбоводческих хозяйств из-за ограничений на экспорт продукции.

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Ереван нашел ответ на вопрос президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, кому нужна Армения. В 2024 году белорусский лидер заявил, что Еревану следует развивать свою экономику и «ориентироваться на то, что у них есть», не рассчитывая на партнерство со странами Европы и США. Теперь Пашинян ответил на этот вопрос, отметив, что Армения нужна ее международным партнерам, в том числе Китаю, США и Евросоюзу, а также Ирану.

Ранее Пашинян в разговоре с Путиным допустил вступления Армении в ЕС.