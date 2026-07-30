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Политика

В БиГ не стали рассматривать выдачу гражданства вице-президенту Telegram

Власти БиГ не стали рассматривать выдачу гражданства вице-президенту Telegram
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Совет министров Боснии и Герцеговины решил не рассматривать вопрос о предоставлении гражданства вице-президенту Telegram Илье Перекопскому. Об этом сообщает портал Klix.

В статье отмечается, что для одобрения запроса требуется согласие всех членов Совета министров, однако данный вопрос не был включен в повестку заседания. Против предоставления гражданства Перекопскому выступили министр иностранных дел Эльмедин Конакович, министр обороны Зукан Хелез, министр транспорта Эдин Форто и министр по правам человека и делам беженцев Севлид Хуртич.

Перекопский подал заявку на получение гражданства Боснии и Герцеговины через Торгово-промышленную палату Республики Сербской, выступая как предприниматель, готовый инвестировать в экономику страны.

Илья Перекопский стал вице-президентом Telegram в 2018 году, взяв на себя задачи по развитию бизнес-направления компании. Ранее, в период с 2008 по 2014 год, он занимал аналогичную должность в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее Росфинмониторинг внес основателя Telegram Павла Дурова в перечень экстремистов и террористов.

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