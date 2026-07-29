Уходящий в отставку глава Удмуртии опубликовал прощальное обращение

Экс-глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал свою отставку с поста руководителя региона в обращении, которое опубликовал в персональном Telegram-канале.

Бречалов напомнил, что сегодня его последний день пребывания в должности главы республики, и подвел итоги девятилетней работы на этом посту.

«Это были яркие девять лет — в них было много интересных вызовов, непростых задач и хороших, добрых эмоций», — написал он.

О своих дальнейших планах и новом месте работы политик не сообщил, ограничившись словами благодарности в адрес жителей региона.

Бречалов отметил, что жители Удмуртии «любят республику искренне и делают свою работу честно», и поблагодарил их за это.

В пресс-службе правительства республики сообщили, что экс-глава региона написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Его в статусе врио заменит Ольга Абрамова, указ о назначении которой уже подписал президент РФ Владимир Путин. В документе уточняется, что Абрамова будет временно исполнять обязанности главы Удмуртии до проведения выборов.

Комментируя кадровую перестановку, российский лидер высоко оценил вклад Бречалова в развитие республиканской экономики, значительную долю которой составляют предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Ранее в соцсетях появился дипфейк с Бречаловым.