В Совбезе ООН рассказали о первом туре голосования за кандидатов на пост генсека

Постпред Конго в ООН заявил о завершении первого голосования за нового генсека

Совбез ООН провел «предварительный опрос» по поводу семи кандидатов на пост нового генсека организации, который сменит Антониу Гутерриша в 2027 году. Об этом заявил постпред председательствующей в Совбезе в июле Демократической Республики Конго Зенон Нгай Муконго, сообщается на сайте организации.

«Я не собираюсь сообщать вам цифры», — заявил Муконго, уточнив, что результаты второго тура будут объявлены в ближайшие дни.

По его словам, выдвинувшие кандидатов страны будут проинформированы об итогах голосования, но публичных заявлений по этому поводу не последует.

«Логика в том, чтобы сохранить все в закрытом режиме. Мы хотим прозрачности и в то же время эффективности, но мы не хотим спекуляций на этот счет», — подчеркнул постпред Конго.

На брифинге журналисты попытались уточнить у него, «как идут дела у кандидатов-женщин». Он в ответ заверил, что «у всех дела идут хорошо».

На пост генсека ООН претендуют четыре женщины и трое мужчин: Мишель Бачелет из Чили, Мария Фернанда Эспиноза из Эквадора, Рафаэль Гросси из Аргентины, Ребека Гринспан из Коста-Рики, Олара Отунну из Уганды, Кэролин Родригес-Биркетт из Гайаны и Маки Салл из Сенегала. Их кандидатуры оценивали послы 15 стран-членов Совета Безопасности ООН.

Наиболее известен среди кандидатов Гросси, руководящий Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), однако наблюдатели отметили, что в гонке за пост генсека ООН, которая может продлиться несколько месяцев, пока нет явного фаворита.

Ранее дипломаты США ушли с заседания ООН после критики от Франции.