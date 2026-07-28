Возмутились сравнением с Россией. Дипломаты США ушли с заседания ООН после критики от Франции

США ушли с заседания Совбеза ООН во время выступления Франции в знак протеста

Делегация США демонстративно ушла с заседания Совета Безопасности ООН по Украине во время выступления Франции. Вашингтон объяснил демарш «снисходительной и неуважительной риторикой» Парижа и пообещал игнорировать французские выступления до отказа от нее. Причиной конфликта стала критика США со стороны Франции из-за голосования по продлению полномочий верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. Он осуждал действия Израиля в Газе, чем вызвал недовольство американцев.

Делегация США покинула заседание Совета Безопасности ООН по Украине во время выступления Франции из-за того, что представители Парижа ранее нелестно высказались о действиях Вашингтона. Поводом для спора стало голосование по кандидатуре Верховного комиссара ООН по правам человека, сообщает Reuters.

Выступая на заседании Совбеза ООН, заместитель постпреда США Дэн Негреа заявил, что американская сторона будет игнорировать выступления Франции до тех пор, пока Париж не откажется от своей «снисходительной и неуважительной риторики».

Негреа назвал заявления Франции «политизированной чушью» и «лицемерным позерством».

Постоянный представитель Франции при ООН Жером Боннафон, выступивший после ухода американской делегации, напрямую комментировать демарш США не стал. Он подчеркнул, что Париж продолжит поддерживать деятельность ООН в области международной безопасности и защиты прав человека, а также будет выступать за сохранение независимости организации.

В чем суть конфликта?

Американскому демаршу предшествовала перепалка между постпредами США и Франции в соцсети X. Франция раскритиковала Вашингтон за то, что он вместе с Россией, КНДР и еще семью странами проголосовал против предложения продлить на четыре года полномочия Фолькера Тюрка на посту Верховного комиссара ООН по правам человека.

США когда-то были маяком прав человека. Больше нет. Сегодня они стоят бок о бок с Северной Кореей, Никарагуа, Мали и Россией, в изоляции. И мир больше не слушает их. представительство Франции в ООН

Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц, отвечая на реплику, обвинил Париж в покровительстве «некоторым из худших нарушителей прав человека».

«Франция проголосовала за человека, который поучал свободные, суверенные демократии, такие как США, Великобритания и Израиль, одновременно сближаясь с худшими угнетателями в мире», — заявил он.

Тюрк на своем посту неоднократно критиковал Израиль за действия против палестинцев, а также призывал расследовать случаи гибели людей, находившихся под стражей американских миграционных органов. 24 июля Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов продлила его полномочия.

Решение поддержали 144 государства, 10 стран проголосовали против, еще 13 воздержались.

Вашингтон в ответ на переизбрание Тюрка в очередной раз пригрозил пересмотреть объем финансирования ООН и характер своего участия в работе организации.

Заместитель официального представителя ООН Фархан Хак отказался комментировать демарш американской делегации. Он добавил, что организация ожидает от всех государств-членов уважения к решению, принятому Генеральной Ассамблеей.

Отношения США и ООН

Администрация президента США Дональда Трампа конфликтует с ООН по ряду вопросов. В январе 2026 года Трамп подписал меморандум о прекращении участия и выходе США из 66 международных организаций, включая 31 структуру под эгидой ООН.

Агентство Reuters 21 июля сообщило, что Белый дом рассматривает возможное прекращение сотрудничества с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев.

По данным источников агентства, Вашингтон рассматривал выход из структуры из-за несогласия с кандидатурой на пост заместителя верховного комиссара. Этот пост получила американский дипломат Тресса Рей Финери, а не поддерживаемый Белым домом Саймон Хэнкинсон, критиковавший УВКБ за продвижение «повестки массовой миграции».

В случае разрыва сотрудничества США могут прекратить финансирование управления, при этом Вашингтон является его крупнейшим спонсором. В 2025 году США внесли в бюджет организации $868 млн — почти четверть от всех поступлений.

Также Трамп хочет, чтобы пост генсека ООН занял более удобный для США кандидат, об этом 21 июля сообщила газета New York Post. Источники издания утверждают, что американский лидер видит в роли генсека нынешнего президента ФИФА Джанни Инфантино, с которым он подружился во время чемпионата мира по футболу в США.

«56-летний Инфантино сблизился с Трампом в ходе организации чемпионата мира по футболу этого года: этот футбольный функционер, уроженец Швейцарии, делал все возможное, чтобы расположить к себе Трампа и вовлечь его в процесс, даже вручив ему в декабре первую премию ФИФА за вклад в дело мира», — пишет New York Post.

По словам источника газеты Трамп считает, что Инфантино «уважают во всем мире, и признает, что у него есть особая способность объединять людей».

Выборы следующего генерального секретаря ООН состоятся в этом году. Преемник Антониу Гутерриша должен заручиться поддержкой Совета Безопасности из 15 членов, где пять постоянных членов обладают правом вето, после чего его кандидатура утверждается Генеральной Ассамблеей.

Назначение Джанни Инфантино, отмечает New York Post, могло бы улучшить отношения администрации Трампа с ООН. При этом неизвестно, заинтересован ли сам Инфантино в этой должности и насколько серьезно Трамп обсуждал с ним эту идею.

Инициатива также нарушает негласное правило ротации, согласно которому следующим главой организации должен стать представитель Латинской Америки или Карибского бассейна — этот регион последний раз был представлен в 1991 году.