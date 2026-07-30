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Политика

Новак дал поручение по помощи бизнесу, пострадавшему при атаках на склады

Новак поручил проработать меры поддержки пострадавшего от атак на склады бизнеса
Владимир Астапкович/РИА Новости

Вице-премьер России Александр Новак дал поручение проработать меры поддержки бизнесменов, которые пострадали из-за атак беспилотных летательных аппаратов на логистические комплексы маркетплейсов. Об этом заявило правительство РФ.

Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. В нем приняли участие замглавы администрации президента Российской Федерации Максим Орешкин, представители Минфина, Минэкономразвития, ФНС, Центрального банка России и бизнес-сообщества. Ключевым стал вопрос оперативной помощи партнерам-продавцам Wildberries, чьи товары пострадали из-за атак.

«Александр Новак поручил проработать меры поддержки пострадавшим предпринимателям в результате атак на логистические комплексы», — говорится в публикации.

Отмечается, что Новак и Орешкин дали поручения определить параметры предлагаемых мер, а также до 10 августа представить в правительство проекты актов, которые необходимы для их запуска.

Ранее в WB рассказали об обстановке на складах в Сарапуле и Пензе после атаки БПЛА.

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