Лукашенко попросил привести в порядок Беловежскую пущу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил навести порядок в Беловежской пуще. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«В Беловежской пуще надо наводить порядок. Не только по дороге, где я пролетал, а в Беловежской пуще в целом. Там очень-очень много поваленных деревьев. Я недоволен тем, что творится в Беловежской пуще, надо порядок наводить. Я не могу там все поваленные деревья вырубить, порубить на дрова и так далее», — сказал он в ходе рабочей поездки в Брестскую область.

Беловежская пуща — наиболее крупный остаток реликтового первобытного равнинного леса, который, согласно представлениям, сложившимся в современной науке, в доисторические времена произрастал на территории Европы. Постепенно он был вырублен, но в относительно нетронутом состоянии в виде крупного массива сохранился только в Беловежском регионе на территории современных Белоруссии и Польши.

Через Беловежскую пущу проходит государственная граница между Польшей и Белоруссией. Рядом с пущей находится водораздел Балтийского и Черного морей.

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