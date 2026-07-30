Правительство запретило экспорт бензина до 31 января 2027 года

Кабинет министров РФ принял постановление, которое продлевает полный запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года. Об этом говорится в документе на сайте правительства.
«Правительство ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойлей. Решение принято в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Согласно подписанному постановлению, временный запрет на экспорт топлива будет действовать с 1 августа по 31 января 2027 года», — указано в сообщении.
При этом с 1 сентября из-под действия запрета выводятся дизельное топливо, судовое топливо и газойли, если они вывозятся самими производителями. Кроме того, разрешен экспорт топлива в рамках международных межправительственных соглашений, а также для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам — на основании отдельных решений правительства.
В середине июля зампред правительства Александр Новак заявил, что с учетом принятого на прошлой неделе правительством России решения о запрете экспорта дизельного топлива, внутренний рынок начал насыщаться.
Ранее стало известно, что россияне начали искать способы приготовления бензина в домашних условиях.