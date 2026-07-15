Минэнерго и Минсельхоз представили доклад о доступности топлива для аграриев

С учетом принятого на прошлой неделе правительством России решения о запрете экспорта дизельного топлива, внутренний рынок насыщается. Об этом заявил зампред правительства Александр Новак на совещании по ситуации на рынке топлива.

На совещании Минэнерго и Минсельхоз представили доклад о топливообеспечении сельхозпроизводителей. Они отчитались о принимаемых мерах по снабжению агропромышленного комплекса в период уборочной кампании. Также озвучили динамику ценообразования на нефтепродукты в регионах.

Новак подчеркнул, что все необходимые объемы поставят в регионы. Предполагается, что это обеспечит уборочные работы сельхозпроизводителями.

Кроме того, от отметил важность топливоснабжения автотранспорта, связанного с поставками продуктов питания в торговые сети.

«Это необходимо для того, чтобы не увеличивались затраты и данное обстоятельство не отражалось на ценах. Минэнерго и Минпромторг вместе с отраслевыми компаниями занимаются обеспечением поставок топлива для крупных сетей в приоритетном порядке», — заявил он.

На совещании также рассказали об изменении схемы реализации топлива. Отмечается, что те объемы, которые раньше покупались через трейдеров на бирже, будут реализовываться через ВИНКи напрямую конечным потребителям. Кроме того, ФАС поручили проработать снижение нормативов продаж дизеля на бирже до 10%.

Отдельное внимание уделили вопросам топливоснабжения автотранспорта. связанного с доставкой товаров для торговых сетей. Также подчеркнули необходимость поддержания стабильной работы логистической системы, включая своевременную доставку продовольственных товаров в магазины.