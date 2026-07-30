В Минске заявили, что в Польше готовилось покушение на детей Тихановской

Целью теракта, о подготовке которого белорусские спецслужбы предупреждали Польшу, были дети оппозиционера Светланы Тихановской. Об этом сообщил ранее работавший с КГБ Роман Протасевич.

«Объектом атаки должны были стать дети Светланы Тихановской. А планировал это экс-журналист Денис Дашкевич, у которого уже давно руки чесались устроить что-нибудь радикальное», — написал он.

Как сообщил Простасевич, Дашкевич планировал соверишть запланированное руками украинцев. Подтверждений своим словам он не привел.

23 июля в МИД Белоруссии заявили, что Минск передал польской стороне информацию о подготовке террористического акта на территории Польши. Соответствующие сведения были направлены временному поверенному в делах Польши в Белоруссии Кшиштофу Ожанне. Информация поступила по линии правоохранительных органов. По их данным, теракт готовит находящийся в Польше человек, ранее осужденный в Белоруссии по ряду статей Уголовного кодекса. В МИД уточнили, что недавно польские власти лишили его дополнительной защиты и права на проживание в стране.

Ранее в МИД Польши отказались комментировать сообщение о теракте.