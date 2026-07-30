Туску задали один вопрос после слов о падении российской ракеты в Польше

Премьер Польши Дональд Туск, заявляя о якобы падении на территории страны российской ракеты Х-101, почему-то не показал ее общественности. Такая ракета вряд ли могли залететь на территорию Польши. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

«Он показал эту ракету? Надо проверять информацию... Маловероятно, что эта ракета могла залететь за Львов. Надо смотреть, пока что не показали эту ракету», — сказал аналитик.

С точки зрения Дандыкина, заявление Туска о падении российской ракеты в Польше похоже на очередную манипуляцию со стороны Варшавы.

Туск утверждает, что на территории республики якобы упала российская крылатая ракета X-101. Об этом сообщается на странице канцелярии польского премьера в соцсети Х.

«Мы были готовы сбить ракету, если бы она продолжила свой полет. Всё указывает на то, что это была российская крылатая ракета Х-101», – сказал Туск.

Ранее министр обороны заявил о «чрезвычайно тяжелой ночи» для ПВО Польши.