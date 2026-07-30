Туск утверждает, что в Польше якобы упала российская ракета X-101

Премьер-министр Польши Дональд Туск утверждает, что на территории республики якобы упала российская крылатая ракета X-101. Об этом сообщается на странице канцелярии польского премьера в соцсети Х.



«Мы были готовы сбить ракету, если бы она продолжила свой полет. Всё указывает на то, что это была российская крылатая ракета Х-101», – сказал Туск.



Он подчеркнул, что на данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет, а все службы действовали очень быстро и оперативно.



30 июля в воздушном пространстве Польши обнаружили неопознанный летающий объект, а после засекли место его падения. Для его идентификации и перехвата был направлен дежурный истребитель F-16. По словам военных, через шесть минут после обнаружения объект исчез из поля видимости радиолокационных систем.



Позже польская полиция в соцсети Х сообщила о сильном взрыве и воронке в Люблинском воеводстве на востоке Польши, примерно в 2 км от ближайшей застройки. Рядом с воронкой найдены разбросанные элементы неопознанного объекта.

Ранее министр обороны заявил о «чрезвычайно тяжелой ночи» для ПВО Польши.