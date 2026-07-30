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Политика

Россия не признала расширение границ континентального шельфа со стороны США

Россия отказалась признавать расширение континентального шельфа со стороны США
murattellioglu/Shutterstock/FOTODOM

Россия не признает одностороннее расширение США границ континентального шельфа. Об этом говорится в заявлении делегации России, участвующей в 31-й сессии ассамблеи Международного органа по морскому дну (МОМД), передает РИА Новости.

Утверждается, что шаг Вашингтона идет вразрез с уже сформировавшейся международной практикой и нарушает соответствующие процедуры.

«Возможные односторонние действия США по разработке морского дна в указанных пределах полагаем недопустимыми», — отмечается в заявлении.

В 2023 году США в одностороннем порядке объявили о расширении своего континентального шельфа в Арктике и Беринговом море. Согласно Конвенции ООН по морскому праву, установление границ континентального шельфа за пределы 200-мильной зоны требует получения рекомендаций от Комиссии по границам континентального шельфа.

Для глобальной экономики Арктика — один из ключевых регионов благодаря огромным запасам нефти, газа и других ресурсов. А Северный морской путь делает ее привлекательной для многих государств. Неудивительно, что конкуренция за эту территорию растет. Президент РФ Владимир Путин не раз говорил о стратегическом развитии Арктики как одном из важных национальных направлений. Кому принадлежит Арктика, как идет ее освоение и какие вызовы в связи с этим возникают — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России рассказали о пересечении «шельфовых интересов» с США.

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