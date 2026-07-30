Армения не станет вводить санкции против России, поскольку это решение станет губительным для Еревана. Об этом News.ru заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор заявил, что Ереван «никогда» не введет рестрикций против Москвы. Он напомнил, что и Россия, и Армения являются членами ЕАЭС и СНГ. При этом Джабаров заметил, что Евросоюз провоцирует республику на подобный шаг через Европарламент и «русофобские СМИ».

«Принятие непопулярных решений будет губительно для Армении, если она пойдет по этому пути. Я надеюсь, что здравый смысл восторжествует и санкций не будет. Армения должна определиться, куда она пойдет: в Евросоюз или останется в Евразийском экономическом союзе», — сказал парламентарий.

До этого депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил, что ЕС окажет сильное давление на Армению, чтобы она ввела визовый режим с Россией и присоединилась к антироссийским санкциям сообщества.

Парламентарий выразил надежду на то, что Армения справится с давлением, оказываемым ЕС, и в первую очередь будет беспокоиться о своих интересах. По словам Картайзера, республика должна рассматривать свое сотрудничество с Западом как долгосрочный проект и в то же время не должна предпринимать шаги, которые дестабилизировали бы ее положение на Южном Кавказе.

Ранее Пашинян заявил о поисках Арменией альтернативы России в двух сферах.