В Совфеде ответили Пашиняну после заявления о «начале конца» ЕАЭС

Премьер Армении Никол Пашинян делает чрезмерно эмоциональные заявления. России следует относиться к ним спокойно. Так председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин прокомментировал «Газете.Ru» высказывание Пашиняна о «начале конца» Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Иногда, к сожалению для нас и для самого Пашиняна, он делает чрезмерно эмоциональные, энергичные заявления, о которых потом, наверное, ему приходится самому жалеть. В любом случае жизнь состоит не из одних заявлений, поэтому мы должны к этому относиться спокойно», — сказал дипломат.

Если проблему с ограничениями на экспорт армянской продукции в Россию не удастся быстро решить, это может стать «началом конца» Евразийского экономического союза, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. О том, как на слова премьера отреагировали в России и что ждет Армению, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Армении ответили на вопрос о замене российского газа иранским.