Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Политика

В Совфеде ответили Пашиняну после заявления о «начале конца» ЕАЭС

Сенатор Карасин призвал относиться спокойно к заявлению Пашиняна о крахе ЕАЭС
Кирилл Зыков/РИА Новости

Премьер Армении Никол Пашинян делает чрезмерно эмоциональные заявления. России следует относиться к ним спокойно. Так председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин прокомментировал «Газете.Ru» высказывание Пашиняна о «начале конца» Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Иногда, к сожалению для нас и для самого Пашиняна, он делает чрезмерно эмоциональные, энергичные заявления, о которых потом, наверное, ему приходится самому жалеть. В любом случае жизнь состоит не из одних заявлений, поэтому мы должны к этому относиться спокойно», — сказал дипломат.

Если проблему с ограничениями на экспорт армянской продукции в Россию не удастся быстро решить, это может стать «началом конца» Евразийского экономического союза, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. О том, как на слова премьера отреагировали в России и что ждет Армению, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Армении ответили на вопрос о замене российского газа иранским.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Россияне перестали встречаться с друзьями спонтанно. Можно ли сохранить отношения, если видеться раз в год
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!