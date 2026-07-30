Стало известно, какой «асимметричный ответ» готовит Украина

Украина будет расширять диверсионно-террористическую деятельность против России в рамках «асимметричного» ответа Москве, о котором заявил исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Отвечать ударом на удар для Киева слишком расточительно — экономика подорвана, боеприпасов и ракет в наличии практически не осталось. Асимметричный ответ [Киева], я полагаю, будет результатом диверсионно-террористической деятельности. Будут выбираться объекты наиболее уязвимые — нефтебазы, нефтехранилища, центры энергогенерации, возможно, железнодорожные узлы», — сказал аналитик, отметив, что такие действия стоит ожидать от Киева в ближайшие несколько месяцев.

Матвийчук напомнил, что Украина продолжает вербовать российских граждан для диверсий, обещая им денежное вознаграждение.

В таких условиях россиянам, подчеркнул военный эксперт, нужно проявить гражданскую сознательность и помнить, что «против нас действуют люди, которые нам абсолютно недружественны».

Накануне Хмара признал, что ВСУ не могут отвечать России «ударом на удар», поэтому должны действовать асимметрично.

Хмара заявил, что Украина в противостоянии с Россией должна действовать «асимметрично». Министр заверил, что у него есть представление о том, какую тактику использовать для повышения эффективности.

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