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Политика

Стало известно, какой «асимметричный ответ» готовит Украина

Аналитик Матвийчук: Украина планирует расширить диверсии на территории России
Telegram-канал Zelenskiy / Official

Украина будет расширять диверсионно-террористическую деятельность против России в рамках «асимметричного» ответа Москве, о котором заявил исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Отвечать ударом на удар для Киева слишком расточительно — экономика подорвана, боеприпасов и ракет в наличии практически не осталось. Асимметричный ответ [Киева], я полагаю, будет результатом диверсионно-террористической деятельности. Будут выбираться объекты наиболее уязвимые — нефтебазы, нефтехранилища, центры энергогенерации, возможно, железнодорожные узлы», — сказал аналитик, отметив, что такие действия стоит ожидать от Киева в ближайшие несколько месяцев.

Матвийчук напомнил, что Украина продолжает вербовать российских граждан для диверсий, обещая им денежное вознаграждение.

В таких условиях россиянам, подчеркнул военный эксперт, нужно проявить гражданскую сознательность и помнить, что «против нас действуют люди, которые нам абсолютно недружественны».

Накануне Хмара признал, что ВСУ не могут отвечать России «ударом на удар», поэтому должны действовать асимметрично.

Хмара заявил, что Украина в противостоянии с Россией должна действовать «асимметрично». Министр заверил, что у него есть представление о том, какую тактику использовать для повышения эффективности.

Ранее сообщалось, что в НАТО были очень удивлены уходом Федорова.

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