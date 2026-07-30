Политолог Расмуссен: законопроект о санкциях против России ударит по самим США

Принятие нового законопроекта о санкциях против России может ударить по позициям самого Вашингтона. Об этом заявил политолог, подполковник Вооруженных сил США в отставке Эрл Расмуссен в беседе с «Лентой.ру».

«Вероятно, это нанесет гораздо больший ущерб Европе и США. Это просто невероятно глупое и очень плохое решение [президента США Дональда] Трампа», — заявил эксперт.

По его словам, эти санкции могут привести к нефтяному и продовольственному кризису во всем мире, поскольку Россия играет важную роль в поставках энергоносителей и удобрений. Политолог также выразил опасения, что желание Трампа обложить пошлинами российско-китайскую торговлю лишь вызовет новый этап торговой войны США и КНР, который может быть проигран.

«На мой взгляд, это саморазрушение Запада. Пострадают не русские или китайцы, а американские налогоплательщики», — резюмировал Расмуссен.

Законодательная инициатива, которая была разработана при участии ушедшего из жизни сенатора Линдси Грэма, предусматривает введение 100%-процентных пошлин против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также 500%-процентных санкций на весь импорт из России в США.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Россия сталкивалась с давлением еще до 2014 года, но с 2022 года Запад «запустил русофобскую машину уже на полный ход» и ставит мировые рекорды по числу санкций и их бесполезности.

Ранее экономист оценил вероятность принятия законопроекта Грэма.