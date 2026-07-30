Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Политика

В США раскритиковали «невероятно глупое» решение Трампа по России

Политолог Расмуссен: законопроект о санкциях против России ударит по самим США
Ken Cedeno/Reuters

Принятие нового законопроекта о санкциях против России может ударить по позициям самого Вашингтона. Об этом заявил политолог, подполковник Вооруженных сил США в отставке Эрл Расмуссен в беседе с «Лентой.ру».

«Вероятно, это нанесет гораздо больший ущерб Европе и США. Это просто невероятно глупое и очень плохое решение [президента США Дональда] Трампа», — заявил эксперт.

По его словам, эти санкции могут привести к нефтяному и продовольственному кризису во всем мире, поскольку Россия играет важную роль в поставках энергоносителей и удобрений. Политолог также выразил опасения, что желание Трампа обложить пошлинами российско-китайскую торговлю лишь вызовет новый этап торговой войны США и КНР, который может быть проигран.

«На мой взгляд, это саморазрушение Запада. Пострадают не русские или китайцы, а американские налогоплательщики», — резюмировал Расмуссен.

Законодательная инициатива, которая была разработана при участии ушедшего из жизни сенатора Линдси Грэма, предусматривает введение 100%-процентных пошлин против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также 500%-процентных санкций на весь импорт из России в США.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Россия сталкивалась с давлением еще до 2014 года, но с 2022 года Запад «запустил русофобскую машину уже на полный ход» и ставит мировые рекорды по числу санкций и их бесполезности.

Ранее экономист оценил вероятность принятия законопроекта Грэма.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Россияне перестали встречаться с друзьями спонтанно. Можно ли сохранить отношения, если видеться раз в год
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!