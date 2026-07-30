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Политика

В НАТО заявили о серьезных пробелах в обороне: «Математика не в пользу Запада»

Генерал Вандье: НАТО нужно менять подход к созданию вооружений и промышленность
Xinhua/ZUMA Press/Global Look Press

Западу необходимо коренным образом изменить подход к производству вооружений и трансформировать оборонную промышленность, чтобы противостоять атакам масштаба, который имеет место на Украине и Ближнем Востоке. Об этом Fox News заявил верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО по вопросам трансформации адмирал Пьер Вандье.

Военный заявил, что сегодня «математика не в пользу Запада». Удары ВС РФ показали ограниченность систем ПВО, которые создавались для противодействия меньшему количеству угроз. В то же время конфликт на Ближнем Востоке продемонстрировал спрос на высокотехнологичные перехватчики, указал он.

«Нет возможности выпускать 50 000 ракет Patriot в год. У нас нет соответствующей цепочки поставок, да и с учетом стоимости этого оружия это не имеет смысла», – сказал Вандье.

По его словам, НАТО нуждается в многоуровневой системе обороны. Речь идет о более дешевых средствах, которые можно производить в больших количествах для противодействия БПЛА, а также сложных высокотехнологичных систем для борьбы с баллистикой.

«Чтобы уничтожать недорогие вооружения, наступающие большими волнами, нужны одноразовые, недорогие и массово производимые средства поражения. А для уничтожения самых сложных средств поражения, таких как баллистические ракеты, все равно нужны высокотехнологичные и сложные системы», – указал генерал.

До этого генсек Марк Рютте заявлял, что НАТО необходимо нарастить объемы производства военно-промышленного комплекса и пополнить арсеналы боеприпасов по обе стороны Атлантики.

Ранее сообщалось, что в странах НАТО не хватает хлопка для производства взрывчатки.

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