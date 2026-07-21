В странах НАТО не хватает хлопка для производства взрывчатки

Нехватка хлопка, который является одним из компонентов, необходимых для производства пороха, мешает странам НАТО нарастить запасы боеприпасов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

В статье отмечается, что вооруженные действия по-прежнему опираются на взрывчатую энергию, большая часть которой производится из тех же растений, что и футболки и постельное белье.

Нитроцеллюлоза, также известная как пироксилин, является незаменимым химическим веществом практически во всех современных боеприпасах, так как она обладает высокой воспламеняемостью при обработке кислотой. Исторически хлопчатобумажную ткань изготавливали из так называемого линтера — коротких, пушистых волокон, остающихся на хлопковых семенах после удаления основных волокон.

«Ограниченные запасы являются одной из самых больших проблем, с которыми сталкивается НАТО в стремлении нарастить запасы боеприпасов для противодействия растущей мощи России и Китая», — говорится в материале.

В США большая часть хлопкового пуха выращивается внутри страны, но страна стремится значительно увеличить его производство и нарастить мощности по его переработке в нитроцеллюлозу.

В Европе, где фермеры столетия назад заменили хлопок другими культурами, страны долгое время зависели от Китая в плане хлопкового волокна и производства нитрата целлюлозы. Сейчас они стремятся расширить собственное производство и изучают альтернативные природные прекурсоры для его изготовления.

Наращивание производства нитроцеллюлозы — задача еще более сложная, чем производство стальных боеголовок и танков, подчеркивает WSJ. Тротил, взрывчатое вещество, используемое в артиллерийских снарядах, также является дефицитным товаром, и в Европе сейчас есть только один завод, который его производит, — в Польше.

Для обеспечения самодостаточности Европе крайне важно развивать собственные химические мощности, заявил генеральный директор Eurenco Тьерри Франку. При этом он отметил, что строительство новых заводов по производству боеприпасов представляет собой сложную задачу из-за существующих правовых и бюрократических ограничений.

Ранее Рютте заявил, что НАТО необходимо увеличить объемы производства ВПК и пополнить арсенал.