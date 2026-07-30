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Политика

В России назвали условие для мира на Украине

Константинов назвал смену власти в Киеве залогом мира на Украине
Константин Михальчевский/РИА Новости

Залогом мира на Украине станет смена действующей в Киеве власти. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его оценкам, «с нынешней нацистской командой в Киеве мир невозможен». Константинов отметил, что действующая власть не может жить без конфликта, поскольку нелегитимна. Лишь смена режима может стать залогом мира на Украине, констатировал он.

При этом мир должен быть подкреплен надежными договоренностями, которые будут учитывать национальные интересы и безопасность России, заметил Константинов.

До этого министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Запад говорит, что «еще подумает» над тем, когда возобновлять переговоры с Россией, и настаивает на сохранении действующей в Киеве власти. При этом союзники Киева настаивают на объявлении перемирия и прекращении огня, после чего на территории республики появятся многонациональные силы во главе с Англией и Францией, и только тогда они «сядут поговорить», указал министр. Он назвал такой сценарий «ультиматумом» России.

Ранее экс-глава МИД Украины заявил о подготовке новых требований к России о мире.

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