Вован и Лексус разыграли сына свергнутого иранского шаха

Известные российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли проживающего в США сына свергнутого иранского шаха Резу Пехлеви. Об этом они рассказали РИА Новости.

Пранкеры отметили, что в большинстве случаев им не нужно тратить усилий, чтобы добиваться от собеседников чего-то особенного. Достаточно лишь показать, какие они на самом деле. В реальности, многие политики являются пустым местом и по-настоящему смешны. К числу подобных деятелей относится и принц Реза Пехлеви.

Вован и Лексус напомнили, что он под видом лидера демократической оппозиции и гуманиста, отстаивающего прогрессивные преобразования в Иране, ездит по Европе, где клянчит деньги и просит военной поддержки. На самом же деле принц призывает продолжать бомбить Иран до полного уничтожения страны.

С Резой Пехлеви разговаривал Лексус, представившийся советником канцлера ФРГ Фридриха Мерца — «Адольфом, с маленькими усиками и челкой». Пранкеры подчеркнули, что несмотря на гротескность происходящего, принц на полном серьезе поверил в этот абсурд и обсуждал с «советником канцлера», как Германия совершит нападение на Иран, чтобы посадить его на шахский трон.

23 апреля сообщалось, что сына последнего шаха Ирана облили в Берлине кетчупом.

Ранее эксперт назвал причину визита наследного принца Ирана в Одессу.