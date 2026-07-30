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Политика

Вован и Лексус разыграли сына свергнутого иранского шаха

Пранкер Лексус представился Резе Пехлеви советником Мерца по имени Адольф
European Union

Известные российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли проживающего в США сына свергнутого иранского шаха Резу Пехлеви. Об этом они рассказали РИА Новости.

Пранкеры отметили, что в большинстве случаев им не нужно тратить усилий, чтобы добиваться от собеседников чего-то особенного. Достаточно лишь показать, какие они на самом деле. В реальности, многие политики являются пустым местом и по-настоящему смешны. К числу подобных деятелей относится и принц Реза Пехлеви.

Вован и Лексус напомнили, что он под видом лидера демократической оппозиции и гуманиста, отстаивающего прогрессивные преобразования в Иране, ездит по Европе, где клянчит деньги и просит военной поддержки. На самом же деле принц призывает продолжать бомбить Иран до полного уничтожения страны.

С Резой Пехлеви разговаривал Лексус, представившийся советником канцлера ФРГ Фридриха Мерца — «Адольфом, с маленькими усиками и челкой». Пранкеры подчеркнули, что несмотря на гротескность происходящего, принц на полном серьезе поверил в этот абсурд и обсуждал с «советником канцлера», как Германия совершит нападение на Иран, чтобы посадить его на шахский трон.

23 апреля сообщалось, что сына последнего шаха Ирана облили в Берлине кетчупом.

Ранее эксперт назвал причину визита наследного принца Ирана в Одессу.

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