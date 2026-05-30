Эксперт назвал причину визита наследного принца Ирана в Одессу

Наследный принц Ирина Реза Пехлеви посетил Одессу ради пиара. Об этом aif.ru рассказал доцент кафедры политического анализа и социально‑психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.

«Он, наверное, хочет показать, что такой смелый и находится чуть ли не в зоне боевых действий, не боится того, что попадет под удар. <...> Как вариант, эта поездка нужна Пехлеви, чтобы поднять его значимость», — сказал он.

65-летний Реза Пехлеви — наследный принц Иран. Его отец Мохаммед Реза Пехлеви был свергнут в результате Исламской революции 1979 года.

Сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви прибыл в Одессу на Черноморский форум по безопасности. Ранее он уже встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским, а в беседе с российскими пранкерами призывал европейские страны захватывать посольства Ирана, усиливать давление и готовиться к смене режима. Зачем наследный принц в изгнании приехал на Украину — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Берлине облили кетчупом сына последнего шаха Ирана.