Глава МИД Казахстана обсудил с госсекретарем США атаки на КТК

МИД Казахстана: Кошербаев и Рубио обсудили ситуацию с атаками на КТК

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев обсудил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио ситуацию с атаками на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Об этом сообщается на сайте МИД Казахстана.

Стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки в рамках расширенного стратегического партнерства и подготовку предстоящего визита главы Казахстана в США для участия в саммите G20.

20 июля беспилотник ударил по судну Nelsa на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума. Произошел пожар, экипаж эвакуировался. Погрузка нефти была остановлена. 19 июля атаке дронов подверглись два нефтяных танкера Asia и Nissos Ios.

МИД Казахстана резко осудил атаки на суда, перевозившие нефть через инфраструктуру КТК. Во внешнеполитическом ведомстве назвали удары по танкерам посягательством на экономические интересы республики и подчеркнули, что такие действия направлены на дестабилизацию международной торговли и мировых энергетических рынков. Астана потребовала немедленного прекращения нападений и принятия мер по обеспечению безопасности экспортной инфраструктуры.

При этом, как пишет «Военное обозрение», Казахстан снова «забыл» упомянуть тех, кто совершил нападение на танкеры.

Ранее в МИД РФ отреагировали на удар ВСУ по танкеру у терминала КТК.