«Единая Россия» разработала новый стандарт поддержки студенческой семьи

Партия «Единая Россия» разработала новый золотой стандарт поддержки семей студентов, который также предусматривает консультации по ключевым вопросам. Об этом заявила вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова в ходе Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов» в «Сенеже», передает ТАСС.

По ее словам, на днях были оформлены последние предложения для нового золотого стандарта. Кузнецова уточнила, что стандарт будет внедряться в высших учебных заведениях с 1 сентября. Она отметила, что в стандарт войдут юридическая и психологическая консультации, оформление льготных пособий и поддержка по формированию льгот в зависимости от ситуации. Вице-спикер Госдумы добавила, что «Единая Россия» и торгово-промышленная палата договорились о консультациях по открытию ИП для студенческих семей, которые хотят себя реализовать в этом направлении.

Депутат указала на важность того, чтобы студенческим семьям с детьми «было комфортно и удобно везде». Для этого, как отметила она, создаются специальные учебные планы, есть формат перехода с очной на заочную форму обучения и так далее.

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