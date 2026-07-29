Путин рассказал, какая страна стояла у истоков фиджитал-движения

Россия была у истоков фиджитал-движения, сейчас она создает условия для развития этого вида спорта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам турнира, гостям и главам делегаций III Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», его слова приводит РИА Новости.

«Мы гордимся, что именно наша страна стояла у истоков фиджитал-движения», — сказал он.

Российский лидер напомнил, что Всероссийскую федерацию фиджитал-спорта образовали в ноябре 2022 года, а в феврале-марте 2024 года в России состоялись первые «Игры будущего», вызвавшие большой интерес как у зрителей, так и у спортсменов со всего мира.

По мнению Путина, со временем количество дисциплин в программе «Игр будущего», а также в фиджитал-спорте вырастет, так же как и популярность.

«Игры будущего» – инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Соревнования проводятся в третий раз. Первые «Игры будущего» прошли в Казани в 2024 году. В 2025 году Игры состоялись в Абу-Даби.

Ранее Путин заявил, что Россия открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр.