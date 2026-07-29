Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Политика

Путин рассказал, какая страна стояла у истоков фиджитал-движения

Путин заявил, что Россия стояла у истоков фиджитал-движения
Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Reuters

Россия была у истоков фиджитал-движения, сейчас она создает условия для развития этого вида спорта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам турнира, гостям и главам делегаций III Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», его слова приводит РИА Новости.

«Мы гордимся, что именно наша страна стояла у истоков фиджитал-движения», — сказал он.

Российский лидер напомнил, что Всероссийскую федерацию фиджитал-спорта образовали в ноябре 2022 года, а в феврале-марте 2024 года в России состоялись первые «Игры будущего», вызвавшие большой интерес как у зрителей, так и у спортсменов со всего мира.

По мнению Путина, со временем количество дисциплин в программе «Игр будущего», а также в фиджитал-спорте вырастет, так же как и популярность.

«Игры будущего» – инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Соревнования проводятся в третий раз. Первые «Игры будущего» прошли в Казани в 2024 году. В 2025 году Игры состоялись в Абу-Даби.

Ранее Путин заявил, что Россия открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Теорию о 5 языках любви опровергла наука. Почему ее не стоит списывать со счетов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!