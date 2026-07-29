Зеленский прилетел в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу впервые после обострения отношений между Киевом и Варшавой из-за вопроса с прославлением Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (УПА). Об этом сообщило издание «Страна».

По данным журналистов, в польском Люблине украинский лидер встретится с премьер-министром страны Дональдом Туском, чтобы обсудить итоги своего визита в США, включая переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом.

2026 год ознаменовался значительным ухудшением отношений между Польшей и Украиной. Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла из-за присвоения имени «Героев УПА» одному из подразделений украинской армии. Реакцией на это лишение послужил отказ трех бывших президентов республики — Леонида Кучмы, Виктора Ющенко и Петра Порошенко — от польских государственных наград.

27 июля министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не войдет в Европейский союз (ЕС) «с Бандерой на флаге». Он также предположил, что самым трудным для Украины в переговорах о евроинтеграции станет вопрос о борьбе с коррупцией. Министр допустил, что на переговоры «уйдут годы».

Ранее Сибига раскрыл, на какие отношения «обречены» Украина и Польша.