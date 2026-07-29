Названа причина ухода главы Удмуртии Бречалова в отставку

Глава Удмуртской республики Александр Бречалов ушел по собственному желанию, сообщила пресс-служба регионально правительства на своей странице в VK.

В сообщении уточняется, что Бречалов «покинул пост главы Удмуртии по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы».

В правительстве республики отметили, что президент России Владимир Путин принял отставку главы региона. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

Руководить Удмуртией в статусе врио будет Ольга Абрамова, которая с октября 2024 года являлась советником министра сельского хозяйства РФ, а до этого исполняла обязанности главы удмуртского правительства.

В 2018-2020 годах Абрамова руководила региональным минсельхозм, потом три года занимала должность зампреда правительства республики, а с 2023 года — первого зампреда.

В указе президента о назначении Абрамовой говорится, что она «будет временно исполняющей обязанности главы Удмуртской республики до вступления в должность лица, избранного главой Удмуртской республики».

Ранее в соцсетях распространили дипфейк с главой Удмуртии.