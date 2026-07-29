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Политика

В США обратили внимание на сигнал Путина потенциальным противникам России

MWM: слова Путина о «Цирконе» являются сигналом для потенциальных противников РФ
Гавриил Григоров/РИА Новости

Заявление президента России Владимира Путин о совершенствовании гиперзвуковой ракеты «Циркон» является сигналом вероятным противникам РФ. Об этом пишет американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM).

В издании обратили внимание, что Путин, говоря о «Цирконе», подчеркнул стратегическую важность этой ракеты.

«Это подтверждает давнюю позицию Москвы о том, что гиперзвуковое оружие дает России значительное технологическое преимущество», — говорится в публикации.

Автор материала считает, что слова российского лидера указывают на постоянное улучшение систем управления ракет после принятия их на вооружение. Это значит, что оперативные данные быстро учитываются в последующих производственных партиях.

27 июля Путин во время совещания с командованием Военно-морского флота России высказался о перспективах развития ВМФ, рассказав о современных системах вооружения. По словам главы государства, в РФ появляется новое оружие, которым можно оснащать корабли и лодки. В частности, президент упомянул гиперзвуковую ракету «Циркон». Путин обратил внимание, что немного стран имеют такое оружие, а Россия его «не только имеет, но и совершенствует и будет дальше это делать». Он добавил, что последнее применение «Циркона» показывает, что ракета становится все более и более точной.

Ранее Путин отметил мощь, точность и скорость движения к цели ракет «Циркон».

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