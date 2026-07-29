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Политика

«Дебилы…»: Лавров отреагировал на идею запатентовать свою бранную фразу

Лавров заявил, что не думал о товарном знаке со своей известной бранной фразой
Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью ТАСС признался, что даже не думал зарегистрировать товарный знак со своей легендарной фразой «дебилы…» с нецензурным добавлением.

В ходе интервью гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов заявил, что Лавров разбогател бы в случае регистрации товарного знака со своей бранной фразой, ставшей крылатым выражением.

«Все мы живые люди. Выскакивает», — отметил министр.

Он пояснил, что нецензурная реплика может выскочить просто исходя из ситуации, когда кто-то неправильно себя ведет.

«Насчет торговой марки — никогда об этом не задумывался», — добавил Лавров.

Известную фразу «Дебилы, [блин]!» Лавров произнес 11 августа 2015 года на пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром. Она получила широкое распространение в СМИ и стала мемом на просторах интернета. Сразу было непонятно, кому именно Лавров адресовал высказывание. Однако минутой позже он сделал замечание сидящим в зале людям: «Мы вам не мешаем?».

Ранее Лавров неожиданно выругался во время общения с коллегой на круглом столе.

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