Лавров неожиданно выругался во время общения с коллегой на круглом столе

Лавров выругался во время выступления на мероприятии МИД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД произнес нецензурную реплику, отвлекшись на разговор с собеседником. Трансляция мероприятия велась в аккаунте МИД России.

После того как ведущий пригласил к микрофону журналиста из Йемена, министр, продолжая разговор с собеседником, произнес нецензурную фразу, а затем вернулся к общению с представителями СМИ.

«Нет, (...), к херам собачьим, все уже», — попали на видео обрывки фразы дипломата.

К чему именно относилась эта реплика — неизвестно.

Также на опубликованных кадрах глава российского внешнеполитического ведомства беседует с человеком, сидящим справа от него, пока ведущий ищет среди журналистов желающих задать вопрос. В ходе разговора Лавров также произнес фразу, что собеседник «догадался, уже неплохо».

На этом же круглом столе глава МИД объяснил иностранным послам происхождение и значение выражения «Работайте, братья!», которое вспомнил в начале июня президент Владимир Путин.

Ранее украинский переводчик выругался матом после пресс-конференции Зеленского.