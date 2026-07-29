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Политика

Лавров посоветовал Мерцу «приготовиться»

Лавров посоветовал Мерцу приготовиться отвечать за лидерство в Европе
Liesa Johannssen/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время интервью ТАСС посоветовал канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу «быть готовым» в ответ на его амбициозные заявления о лидерстве в Европе.

«Канцлер ФРГ Фридрих Мерц открыто говорит, что они опять будут главные в Европе. Если ты такой откровенный — будь готов», — сказал Лавров.

Он отметил, что в настоящее время Россия воюет с потомками нацистов «в том же составе».

В этом же интервью Лавров отметил, что позволяет себе эмоциональные высказывания, когда сталкивается с неожиданными или неправильными действиями. Министр объяснил, что порой у него выскакивает «горячее словцо», поскольку он тоже «живой человек».

До этого президент Республики Сербской Милорад Додик допустил, что Мерц может стать новым лидером Европы. Он добавил, что на данный момент в Европе нет лидера, и добавил, что главы отдельных государств с трудом управляют ситуацией в своих странах, поэтому не могут претендовать на звание «верховного лидера». Додик указал, что в самой Германии также очень много проблем, и ей будет тяжело заниматься только европейскими вопросами.

Ранее в СВР объяснили выпады Мерца против РФ «жаждой мести» за разгром нацистов СССР.

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