Зеленский пообещал Макрону оказать помощь в ликвидации лесных пожаров во Франции

Украина готова помочь Франции в ситуации с лесными пожарами. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в беседе с президентом Республики Эммануэлем Макроном.

Украинский глава также указал, что проинформировал Макрона об итогах его встречи с хозяином Белого дома Дональдом Трампом.

«Эммануэль рассказал о масштабных пожарах во Франции. Украина всегда готова помочь тем, кто помогает нам <...>. Предложил Франции необходимую помощь. Наши специалисты могут приобщиться к тушению пожаров», — написал Зеленский.

Накануне телеканал France 24 сообщил, что бушующие в юго-западных районах Франции лесные пожары вызвали образование пирокучевых облаков cumulonimbus flammagenitus, которые способны усиливать распространение огня. Такое природное явление возникает, когда пожар раскаляет воздух около земли. Быстро поднимающиеся вверх потоки затем охлаждаются и формируют облако из дыма и горячего воздуха.

Пресс-секретарь Федерации пожарных команд Франции Эрик Брокарди пояснил, что в пирокучевых облаках совершенно не содержится влаги. Они создают собственную погодную систему и могут вызывать сильные ветры, молнии и новые очаги самовозгорания.

Ранее сообщалось, что на юге Франции эвакуировали тысячи человек из-за лесного пожара.