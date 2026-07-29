Премьер Ирака отложил визит в Саудовскую Аравию на фоне атак

Al Jazeera: премьер Ирака отложил визит в Саудовскую Аравию после атак на страну

Запланированный на 30 июня визит премьер-министра Ирака Али аз-Зейди в Саудовскую Аравию был отложен. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в иракском правительстве.

Собеседник канала не уточнил конкретных причин переноса поездки, однако решение об отмене было принято после нанесения Саудовской Аравией ударов по иракской территории. Ранее портал Al Khaleej Online сообщал, что аз-Зейди должен был прибыть в Эр-Рияд во главе правительственной делегации 30 июля, сразу после визита в Турцию.

27 июля официальный представитель саудовского министерства обороны Турки аль-Малики сообщил, что средства противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили и уничтожили несколько беспилотников, которые были запущены из Ирака в сторону нефтяных объектов королевства. По его словам, дроны пытались атаковать нефтяные объекты в провинции Эш-Шаркия и Эр-Рияде.

28 июля объединение проиранских шиитских группировок «Исламское сопротивление Ирака» выступило с предупреждением в адрес Саудовской Аравии, пообещав «жесткий ответ» на любые попытки давления.

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