В Госдуме заступились за Telegram

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с News.ru не увидел необходимости прекращать работу мессенджера Telegram в России из-за выдвинутых в адрес Павла Дурова обвинений.

Милонов признался, что не принимает решений о прекращении работы тех или иных ресурсов, но «очень бы не хотел, чтобы Telegram был удален». Он задался вопросом, «при чем здесь Павел Дуров и сама организация».

«У нас бывают разные жулики в различных компаниях, но их же не запрещают. Поэтому надеюсь, что мессенджер останется», — сказал депутат.

29 июля основателя мессенджера Telegram Павла Дурова объявили в международный розыск. Дурову предъявлено обвинение по статье «содействие террористической деятельности» в рамках уголовного дела об использовании спецслужбами Украины популярного чат-бота в мессенджере Telegram «Дайвинчик/Leo — знакомства, общение и новые друзья» для вовлечения молодых россиян в диверсионно-террористическую деятельность.

Ранее в Госдуме фразой «доигрался» прокомментировали объявление Дурова в розыск.