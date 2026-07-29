В Госдуме фразой «доигрался» прокомментировали объявление Дурова в розыск

Основатель Telegram Павел Дуров мог попасть под влияние иностранных спецслужб, что стало причиной его нежелания блокировать ресурсы, которые использовались для вербовки россиян внутри мессенджера. Об этом News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Павел Дуров доигрался. Его просили, старались обойтись малыми потерями. Вполне может быть такое, что сам Дуров попал под влияние спецслужб враждебных России государств», — заявил Колесник.

По его словам, даже с финансами за рубежом Дуров «оказался у них в заложниках и ничего сделать не может». Депутат допустил, что «Дуров – уже не совсем русский человек», который «начал за здравие, а кончил за упокой».

29 июля основателя мессенджера Telegram Павла Дурова объявили в международный розыск. Дурову предъявлено обвинение по статье «содействие террористической деятельности» в рамках уголовного дела об использовании спецслужбами Украины популярного чат-бота в мессенджере Telegram «Дайвинчик/Leo — знакомства, общение и новые друзья» для вовлечения молодых россиян в диверсионно-террористическую деятельность.

Ранее официальный аккаунт Telegram отреагировал на обвинения в адрес Дурова.