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Политика

Лавров назвал ключ к быстрому достижению всех целей России

Лавров: России нужно не сердиться, а обрести здоровую злость во внешней политике
Сергей Гунеев/РИА Новости

России надо не сердиться и впадать в истерики в ответ на действия недругов, а обрести «здоровую злость» во внешней политике. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС.

Он напомнил, что подобным образом рассуждал и глава МИД Российской империи Александр Горчаков, который заявил, что «Россия не сердится, Россия сосредотачивается».

«Сердиться, тратить нервы — это самое плохое. Надо сосредоточиться. А вот здоровая злость вполне уместна», — сказал министр.

По словам Лаврова, злость помогает ускориться во всем. В связи с чем он призвал «быстрее на себя разозлиться», чтобы «быстрее всего достичь», в том числе на фронте.

В этом же интервью Лавров заявил, что против России на данный момент ополчился весь западный мир. Сложившуюся ситуацию он назвал «нешуточной». По словам главы МИД РФ, на Западе активно поддерживают релокантов, организующих антироссийские общества и собирающих средства на продолжение борьбы за раскол РФ.

До этого Лавров подчеркнул, что Россия предпочитает политический путь урегулирования конфликта на Украине, но будет добиваться своих целей при любых обстоятельствах.

Ранее Лавров заявил, что Запад стал пиарить терроризм Зеленского как перелом в конфликте.

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