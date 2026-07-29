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Политика

Названа главная цель возможного ракетного удара Ирана по Украине

Военэксперт Кнутов: Иран может атаковать Одессу при ответном ударе по Украине
Stringer/Reuters

Иран в рамках потенциального ответа на атаку Киева на иранское торговое судно в Каспийском море может ударить по порту Одессы. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Иран, вероятнее всего, все-таки будет работать по портовым сооружениям Одессы, Николаева, Ильичевска. Вероятнее всего, это будет Одесса, потому что это наиболее медийное название и для Украины, и для европейцев», — отметил он.

По мнению Кнутова, ответный удар, о котором говорило руководство Ирана, будет реализован.

До этого американская газета The New York Times писала, что Иран рассматривал возможность нанесения удара по украинскому морскому порту в ответ на атаку на иранское судно, но активные дипломатические усилия на данный момент позволили разрядить обстановку.

По данным источников, Иран планировал выпустить по Украине баллистическую ракету с маломощной боеголовкой, чтобы сделать символический жест, не нанося при этом значительного ущерба.

Ранее глава МИД Ирана обратился к украинскому коллеге по поводу возмещения после удара по судну.

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