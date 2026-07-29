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Политика

Захарова предрекла удар Украины по Европе

Захарова: Киев в той или иной форме ударит по Европе изнутри
Григорий Сысоев/РИА Новости

Украина несомненно ударит по Европе изнутри в той или иной форме. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Она затруднилась сказать, какой именно удар нанесет Киев по «своим собственным создателям и спонсорам», по Евросоюзу изнутри. Однако, что он будет, сомнений нет, подчеркнула представитель МИД России.

Захарова заметила, что не хотела бы давать такой прогноз, но президент Украины Владимир Зеленский не упустит подобной возможности.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Украина может атаковать Европу оружием, которое было передано ей странами ЕС. Он не исключил, что Киев однажды обвинит Европу в собственных неудачах, как это произошло с Соединенными Штатами. Колесник посоветовал Евросоюзу обратиться к руководству России, у которого есть «четкое понимание, как действовать в таких ситуациях».

Ранее в Совфеде оценили заявление из США о завершении конфликта на Украине.

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