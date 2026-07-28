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Политика

В Совфеде оценили заявление из США о завершении конфликта на Украине

Сенатор Карасин понадеялся, что в США Зеленскому заложат здравые мысли
Алексей Майшев/РИА Новости

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выразил надежду, что в ходе визита в США президенту Украины заложат в голову здравые мысли относительно урегулирования конфликта с Россией. Так в беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал заявление из Белого дома о том, что пришло время завершить противостояние Москвы и Киева.

По его словам, подобное высказывание дает надежду на конструктивный разговор с Зеленским, «чтобы утихомирить разбушевавшегося ставленника русофобов в Европе». При этом сенатор не стал предрекать такого сценария и призвал дождаться развития ситуации.

Как подчеркнул Карасин, президент Украины прилетел с воинственной программой по наращиванию вооружений. В то же время парламентарий понадеялся, что «какие-то здравые мысли в голову» в голову Зеленского все же «будут заложены».

«После того, как встреча состоится, я думаю, что мы очень быстро сможем отделить эмоциональную сторону от реальной. Будем надеяться, что все-таки эта реальная часть будет достаточно четкой и весомой», — сказал он.

Во вторник, 28 июня, украинский лидер Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Главы государств могут обсудить предложение о прекращении огня в воздухе.

При этом сам визит украинского президента в США связан с участием в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом. Для чего на самом деле Зеленский поедет в Вашингтон и что от него может потребовать Трамп — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский поделился ожиданиями от визита в США.

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