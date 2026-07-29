Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство отказом России идти на временное прекращение огня, чтобы якобы дать шанс дипломатии. Его слова приводит телеканал Fox News.

«Мы хотим остановить эту войну. Президент Трамп хочет остановить эту войну, и европейцы хотят ее остановить», — утверждает Зеленский.

По его словам, Украина «каждый день» просит «хотя бы» о временном прекращении огня, чтобы дать возможность дипломатии вести переговоры. Однако, утверждает Зеленский, Россия якобы отказывается, и «в этом проблема».

В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия добивается прочного и долгосрочного урегулирования, а не временной паузы. Официальные лица РФ придерживаются позиции, что Украина использует ее для перевооружения и подготовки к продолжению конфликта.

В то же время президент России Владимир Путин регулярно заявляет об открытости Москвы к конструктивным переговорам, которые будут учитывать озабоченности в сфере безопасности и устранять первопричины конфликта. Аналогичную позицию о долгосрочном урегулировании много раз выражал и МИД РФ. Сергей Лавров регулярно сообщает о готовности к честному диалогу как с Киевом, так и с Европой.

Ранее Зеленский высказался о судьбе Крыма.