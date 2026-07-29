В Госдуме предложили распространить программу соцконтракта на выпускников вузов

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» выступили с предложением дать возможность выпускникам вузов и родителям, воспитывающим детей в одиночку, получить соцконтракт без оценки доходов и не лишать их поддержки при незначительном превышении прожиточного минимума. Документ с соответствующими правками, который имеется в распоряжении РИА Новости, будет рассмотрен в Госдуме 29 июля.

Авторы инициативы — лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и депутат парламентской фракции Марина Ким в пояснительной записке к проекту уточнили, что предлагается не отменять помощь при превышении прожиточного минимума, а уменьшать ее на сумму превышения.

«При превышении дохода размер помощи уменьшается на сумму превышения, а не отменяется полностью; незначительное превышение не является основанием для отказа или прекращения», — говорится в документе.

Депутаты уточнили, что соцконтракт без оценки среднедушевого дохода планируется расширить на выпускников вузов и одиноких родителей по аналогии с уже действующим порядком для участников СВО. При этом предусматривается, что выпускники вузов и колледжей, открывающих свое дело в населенных пунктах численностью 30 тысяч человек и в сельских селениях, смогут получить приоритетное право на заключение соцконтракта. Доход их родителей в этом случае учитываться не будет.

Соцконтракт действует во всех регионах России. Он предусматривает получение гражданином России 350 тыс. рублей на открытие своего дела или до 200 тыс. рублей на развитие личного подсобного хозяйства. Взамен ему необходимо открыть свой бизнес или наладить хозяйство.

Ранее Путин подписал закон о трудовых стажировках для выпускников.