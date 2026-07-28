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Политика

Вэнс раскрыл, из-за чего у него произошла жесткая стычка с сенатором Грэмом

Вэнс рассказал о жестком споре с сенатором Грэмом из-за финансирования Украины
acquelyn Martin/Pool/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что у него произошла жесткая стычка с сенатором Линдси Грэмом из-за финансирования конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«У нас был напряженный спор на сенатском ланче по поводу законопроекта о финансировании Украины», — вспомнил Вэнс, выступая у гроба законодателя.

По словам вице-президента, Грэм последовательно выступал за оказание военной и финансовой помощи Киеву и оставался одним из самых активных сторонников поддержки Украины в американском сенате.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что законопроект о введении новых санкций против России и ее торговых партнеров, который продвигал Грэм, находится на рассмотрении.

Грэма не стало 11 июля. За два дня до этого он в десятый раз посетил Киев. Грэм с 2013 года критиковал Москву и являлся автором множества санкций. В прошлом активный критик Трампа, он превратился в ближайшего соратника президента США. Каким был путь политика и его взгляды — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп рассказал, что сенатор Грэм любил войну.

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